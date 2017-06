Trump: Ingen beviser fundet på syv måneder i Rusland-sag

Præsident Donald Trump siger, at det er "bedrøveligt", at der efter syv måneders efterforskning og høringer ikke er fundet beviser på, at hans stab under valgkampen havde forbindelser til Rusland.

Tweetet kommer samtidig med, at der er rapporter om, at den særlige anklager Robert Mueller, der leder en af undersøgelserne af Ruslands indflydelse på valget, har udvidet sin undersøgelse.

Trump har kaldt artikler i The Washington Post om sagen for en "heksejagt" og "en skør historie".

Den tidligere FBI-direktør blev i maj udpeget til at undersøge påstande om, at Rusland i al hemmelighed havde kontakt til folk tæt på Donald Trump.

Nu kigger Mueller nærmere på, om Donald Trump har forsøgt at forpurre efterforskningen.

James Comey, der var FBI-direktør, til han blev fyret af Trump, sagde i en høring i Kongressen i sidste uge, at han tror, at Trump fyrede ham for at underminere FBI's undersøgelse af forbindelser mellem Trumps valgstab og Rusland.

Men Comey afviste at komme med sin vurdering af, om Trump direkte forsøgte at stille hindringer i vejen for FBI's undersøgelse.