Trump: Ingen anden politiker er blevet behandlet værre

- Ingen politiker i historien, og jeg siger dette med stor sikker forvisning, er blevet behandlet værre eller mere uretfærdigt. Men man må ikke tillade, at de får bragt en ned med nakken, siger den amerikanske præsident, som talte på et af den amerikanske flådes akademier.

Samtidig meddelt efterretningsudvalget, at det har anmodet den tidligere FBI-leder James Comey om at vidne ved både lukkede og åbne høringsmøder.

Også eventuelle andre noter fra Comey om kommunikationen med Det Hvide Hus er blevet begæret udleveret, hvis de har nogen relation til Rusland.

Desuden er den fungerende FBI-leder, Andrew McCabe, blevet anmodet om at sende noter og andre dokumenter fra Comey om kommunikationen med Det Hvide Hus og Justitsministeriet.

En lille men voksende gruppe af republikanere støtter kravene om en uafhængig undersøgelse af en mulig hemmelig aftale mellem Trumps valgkampagne og Rusland.

Flere har stillet sig bag kravet, efter at præsidenten er blevet beskyldt for at ville forpurre en FBI-efterforskning af den tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynns bånd til Rusland.

Trump bad angiveligt den nu fyrede FBI-chef, James Comey, om at stoppe en undersøgelse af Flynn.

Det skriver Comey i et memorandum eller en note, som er blevet offentliggjort af The New York Times.

Donald Trumps ord faldt på et møde mellem Trump og Comey 14. februar, da Michael Flynn efter flere dages pres var fratrådt, fremgår det af memoet.

- Jeg håber, at du kan se igennem fingre med det her, sagde Trump angiveligt til Comey.

Flynn er under anklage, fordi han angiveligt havde særdeles tætte bånd til Rusland. Han undlod desuden at fortælle sandheden om sine samtaler med russiske diplomater, før Donald Trump overhovedet var tiltrådt som præsident.

Men de fleste republikanere siger fortsat, at den igangværende FBI-efterforskning og undersøgelser i kongresudvalg er tilstrækkeligt.

Formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, holder sig også til denne linje, og han siger, at han har tillid til Trump.