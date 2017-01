Trump: Fra i dag får USA sine grænser tilbage

- En nation uden grænser er ingen nation. Fra i dag genvinder USA kontrollen over sin grænser, siger Trump, efter han havde underskrevet to dekreter, som er led i en reform af indvandringsområdet.

Trump talte til grænsebetjente og andre ansatte i ministeriet for indenlandsk sikkerhed, efter han havde underskrevet de nye dekreter onsdag aften dansk tid.

Dekreterne indebærer, at arbejdet med at bygge en mur mod grænsen til Mexico indledes.

Trump siger, at hans mål er at få ansat 5000 nye betjente til at sikre grænsen mellem de to lande.

Han vil tredoble antallet af grænsebetjente og skabe større områder ved grænsen, hvor indvandrere kan interneres, så de hurtigere kan blive deporteret.

Alt i alt vil de nye tiltag spare tusindvis af liv, millioner af job og milliarder af dollar, mener præsidenten.

Han siger også, at han vil oprette et statsligt organ, der skal støtte de efterladte efter ofre for forbrydelser, som papirløse indvandrere stod bag.

- Den hidtil usete stigning i ulovlige migranter fra Mellemamerika skader både Mexico og USA, mener Trump.

Washington Post skriver, at Det Hvide Hus nu forsøger at finde ud af, hvad man skal gøre ved programmet Daca. Det blev indført af præsident Barack Obama.

Daca giver papirløse indvandrere, der er kommet til USA som børn, en vis beskyttelse mod at blive deporteret. Men Trump har under valgkampen lovet at sløjfe Daca.