Trump: Begge sider bærer skylden i Virginia-uro

Det sagde præsidenten til reportere i lobbyen i Trump Tower i New York tirsdag aften dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AP.

USA's præsident, Donald Trump, insisterer på, at ikke alle omstændigheder omkring weekendens uroligheder i Charlottesville i Virginia er kendt.

- De kom mod hinanden med køller. Det var frygteligt at overvære, fortalte præsidenten reporterne, som egentligt var til stede for at overvære Trumps annoncering af sin administrations infrastrukturpolitik.

Trump sagde, at de venstreorienterede demonstranter "angreb den anden gruppe voldeligt".

Budskabet minder om en udtalelse, præsidenten kom med, umiddelbart efter at urolighederne havde kostet en kvinde livet. Her sagde han, at volden kom "fra mange sider".

Han blev efterfølgende stærkt kritiseret for ikke klart at have fordømt nynazister, medlemmer af Ku Klux Klan og ekstremister, da han tog afstand fra de blodige uroligheder.

Sammenstødene mellem hvide nationalister og demonstranter startede, da de højreorienterede grupper var samlet i byen for at protestere over fjernelsen af en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee.

Han var nok den mest væsentlige officer for sydstaterne under den amerikanske borgerkrig.