Trump: Bad ikke FBI-chef droppe undersøgelse af rådgiver

USA's præsident, Donald Trump, benægter at have bedt den nu fyrede FBI-chef James Comey om at afslutte en undersøgelse af Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Da Donald Trump blev bedt om at uddybe, svarede han ifølge nyhedsbureauet dpa:

- Nej. Næste spørgsmål.

Ifølge avisen The New York Times skrev James Comey selv i et memo, at præsident Trump havde bedt ham afslutte undersøgelsen.

Memoet er et af mange, som James Comey ifølge avisen skrev for at kunne dokumentere, at præsidenten udsatte ham for pres i forbindelse med FBI's undersøgelse af Ruslands indblanding i sidste års præsidentvalg.

Ordene skulle angiveligt være faldet på et møde mellem de to 14. februar, dagen efter at Michael Flynn var fratrådt som national sikkerhedsrådgiver - under en måned efter sin tiltræden.

Flynn mistænkes for at have haft særdeles tætte bånd til Rusland.

Han har desuden misinformeret om sine møder med russiske diplomater, før Donald Trump overhovedet var tiltrådt som præsident.