Trommeslager: Det faldt os ikke ind at det var en bombe

Ariana Grandes band blev evakueret fra Manchester Arena, før de fik at vide, at den 22-årige selvmordsbomber, Salman Abedi, havde detoneret en bombe, der dræbte 22 og kvæstede 59 ved afslutningen af koncerten.

Det skriver trommeslageren i bandet, Aaron Spears, på Instagram ifølge bbc.com.

- Vi var færdige med showet og var på vej tilbage til vores garderober og Boom! Vi kunne høre folk, der panikkede. Fem minutter efter kom sikkerhedsfolk og fortalte os, at vi skulle forlade bygningen øjeblikkeligt. Det var på det tidspunkt, at det gik op for os, det var alvorligt, skriver han.

- Først troede vi, at lydene stammede fra alt muligt, men det faldt os ikke ind, at det var en bombe, før vi blev evakueret, og de fortalte os nøjagtigt, hvad der skete.

- Det var så hjerteskærende, fordi så mange børn overværede koncerten. Jeg kan ikke holde op med at tænke på dem, skriver Aaron Spears.

Musikeren, der tidligere turnerede med den amerikanske sanger Usher, skriver, at "de smertelige minder og byrden af de liv, der er tabt, vil leve i os altid".

Tilstanden er kritisk for 20 af ofrene fra bombeangrebet mandag aften.

De 20 hårdt sårede fra Manchester Arena lider af "svært traumatiske skader", oplyser Jon Rouse, der er den øverste ansvarlige for de lægelige behandlinger i Manchester.

Den dødelige bombe indeholdt metalstykker og søm for at gøre størst mulig skade.

- Vi behandler nu 64 personer. Af dem er cirka 20 i intensiv behandling, siger Rouse til Sky News.

Premierminister Theresa May meddelte tirsdag aften, at trusselsniveauet i Storbritannien er "kritisk", og at et nyt angreb kan være lige om hjørnet.

Onsdag anholdt britisk politi tre personer. En 23-årig mand er tidligere anholdt i forbindelse med bombeangrebet i Manchester Arena.