Tre ud af fire flygtningebørn misbruges på vej til Europa

Flere end tre ud af fire af de flygtningebørn og unge migranter, der forsøger at nå til Europa via Middelhavet, bliver udsat for misbrug på den farlige rejse.

Det oplyser FN's Børneorganisation, Unicef, og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) i en ny rapport offentliggjort tirsdag.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Særligt unge fra Afrika syd for Sahara risikerer at blive misbrugt - sandsynligvis på grund af racisme, konkluderer rapporten.

De to FN-organisationer har undersøgt 22.000 flygtninge og migranter, herunder 11.000 børn og unge.

Rejsen fra Nordafrika - primært Libyen - på tværs af det centrale Middelhav til Italien samt rejsen fra Tyrkiet til Grækenland er blevet de to mest almindelige veje til Europa.

- Hvis du forsøger at flygte, skyder de dig. Og hvis du stopper med at arbejde, tæsker de dig, fortæller Aimamo, et 16-årigt uledsaget barn fra Gambia, i rapporten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi var ligesom slaver, siger Aimamo, som i månedsvis blev tvunget til hårdt arbejde af menneskehandlere i Libyen.

Rapporten konkluderer, at 77 procent af de børn og unge, som har forsøgt at krydse Middelhavet til Europa, har "direkte erfaringer med misbrug, udnyttelse og det, der ligner menneskehandel".

Det globale antal af uledsagede flygtningebørn og unge migranter har nået et rekordhøjt niveau. Således blev der i perioden 2015/2016 registreret 300.000 uledsagede børn i omkring 80 lande.

Det er en stigning fra 66.000 i 2010/2011.

- Den barske virkelighed er, at det nu er blevet almindelig praksis, at børn, der rejser over Middelhavet, bliver misbrugt, handlet, slået og diskrimineret, udtaler Unicefs chef i Europa, Afshan Khan, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Unge migranter betaler mellem 1000 og 5000 dollar - svarende til mellem 6200 og 31.000 kroner - for rejsen til Europa.

I sidste uge kritiserede FN EU for at vende det blinde øje til den brutalitet, som flygtninge og migranter udsættes for i Libyen.