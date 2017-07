Tre såret i nyt skyderi i Malmø

Skyderiet fandt sted i Malmø-bydelen Holma kort efter klokken 20 søndag.

Politiet er til stede i stort tal i området med flere patruljer. Et stort område er afspærret, oplyser en talsmand for politiet i det sydlige Sverige.

- Vi har påbegyndt et omfattende afhøringsarbejde med folk, der kan have set eller hørt noget, for der var mange folk på stedet, siger regionens talsmand, Fredrik Bratt.

Han tilføjer, at der også er sendt politifolk til hospitalet for at afhøre de sårede og for at sørge for sikkerheden for de ansatte på sygehuset.

Et øjenvidne fortæller til avisen Sydsvenskan, at han hørte skuddene fra sin lejlighed:

- Jeg sad og så tv, da jeg hørte otte-ni skud og skrig udefra. Jeg gik ned på gaden, og der var en forsamling af folk. En af fyrene var skudt i benet og lå ned på jorden. To stod op, hvoraf en havde skudsikker vest på.

Flere ambulancer blev sendt til stedet, skriver nyhedsbureauet TT.

Desuden er politiets teknikere og en våbenhund på vej dertil.

Ifølge Sydsvenskans oplysninger er de tre sårede alle kendt af politiet i forbindelse med narkohandel.

En af dem er tidligere dømt for at have truet sygeplejersker på livet og for at have truet med at voldtage en sygeplejerske, skriver avisen.

Der er endnu ikke meldinger om anholdte i sagen.

Malmø har i de seneste par år været plaget af mange skudepisoder. Den seneste fandt sted tirsdag, hvor der blev skudt mod en lejlighed, men ingen kom noget til.