Tre såret af skud i det sydlige Malmø

Skyderiet er sket i et foreningshus på den store vej Ystadsvägen. Huset ligger omkring halvanden kilometer syd for det centrale Malmø og få hundrede meter fra beboelseskvarteret Rosengård.

Tre personer er såret efter et skyderi i Malmø. To er alvorligt sårede. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT og avisen Sydsvenskan.

Ifølge Sydsvenskan skete skyderiet tidligt søndag morgen, hvor op mod 100 mennesker var samlet i huset, da der blev åbnet ild.

Avisen har talt med en deltager til festen, der fortæller, at der skulle have været et slagsmål uden for festen. Efterfølgende skulle en mand være kommet ind i lokalet og skreget:

- Hvem slog min bror?

Efterfølgende affyrede han ifølge vidnet fem eller seks skud.

Politiet blev tilkaldt lidt før klokken seks.

- Vi modtog flere alarmer om skud i et foreningslokale. Tre mænd er ramt af skud.

- Vi ved ikke præcist, hvad der er sket, eller hvordan skuddene er faldet. Men vi arbejder med at indsamle information, siger talsmand for svensk politi Anna Göransson ifølge Sydsvenskan.

Avisen fortæller, at der udspilledes sig kaotiske scener, da politiet ankom. Politiet måtte gribe ind for at kunne få hjælp frem til de sårede.

Der var fortsat kaos efter de sårede var kørt væk og politiet måtte blive på stedet for at få kontrol over situationen.

- Det er klart, at mange mennesker var meget chokkerede og vrede. Så kan det blive problematisk, siger Anna Göransson.

Det er samtidigt et større politiopbud ved det hospital, de sårede er ført til.