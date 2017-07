Tre republikanere blokerer for at skrotte dele af Obamacare

Tidligt fredag morgen stemte tre republikanere nej til et forslag om en fortyndet tilbagetrækning af reformen. Den skulle afvikle dele af Obamacare.

Endnu et republikansk forsøg på at rokke ved tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform, også kendt som Obamacare, er mislykkedes.

Det er én for meget, eftersom republikanerne repræsenterer 52 af Senatets 100 sæder.

Det var senatorerne John McCain, Lisa Murkowski og Susan Collins, der stemte imod forslaget.

USA's præsident, Donald Trump, har dermed lidt endnu et nederlag i forsøget på at afskaffe sin forgængers reform.

Et forslag om at tilbagetrække og erstatte Obamacare blev stemt ned i Senatet tirsdag. Og onsdag stemte Senatet også imod at trække nogle enkelte dele af Obamacare tilbage.

Oven på den seneste afstemning sagde den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, at det "klart var et skuffende øjeblik".

Forslaget, der kaldtes en "mager tilbagetrækning", ville fjerne delelementer af Obamacare.

Blandt andet ville forslaget fritage privatpersoner og arbejdsgivere fra det nuværende krav om at købe forsikring - eller blive straffet.

Forslaget lagde desuden op til at indstille et krav om, at større virksomheder skal tilbyde deres ansatte sundhedsforsikring de næste otte år.

Desuden ville al økonomisk støtte til Planned Parenthood ophøre i et år. Det er en slags mødrehjælp med lægeklinikker, der blandt andet udfører aborter.

Men planen med den magre tilbagetrækning var ikke at gøre forslaget til lov.

Den skulle i stedet kickstarte forhandlinger med Kongressens andet kammer, Republikanernes Hus, hvor et flertal vedtog en langt mere omfattende plan for at afskaffe Obamacare tilbage i maj.

Det fik flere republikanske senatorer til at kræve forsikringer om, at forslaget aldrig ville blive til lov.

Demokraterne, der alle stemte imod forslaget, har peget på, at Obamacare har forsikret millioner af amerikanske borgere.

Og analyser af forskellige republikanske tilbagetrækningsforslag viser, at flere end 20 millioner amerikanere ville miste deres forsikring, hvis Obamacare afskaffes.

Måske endda flere, hvis Obamacare ikke erstattes af ny lovgivning.