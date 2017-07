Tre mænd er dømt for bombeangreb i Göteborg

Tre personer, som tidligere har været tilknyttet den Nordiske Modstandsbevægelse, er blevet idømt fængsel for at udføre flere forskellige bombeangreb i den svenske by Göteborg.

En 50-årig er dømt til fængsel i fem år for at have begået et groft overfald og for at have forsynet de andre med sprængstoffer. Den tredje, en 20-årig mand, får fængsel i et år og seks måneder for at medvirke til forbrydelserne.

Alle tre mænd var sigtet i forbindelse med tre forbrydelser i Göteborg fra november sidste år til januar i år.

En af bomberne blev detoneret sent på aftenen 11. november ved et af fagforeningen Syndikalisternes lokaler i Göteborg.

En anden gik af ved flygtningeboliger i Västra Frölunda, hvor en ansat kom alvorligt til skade.

Den tredje bombe, som var placeret ved Lilleby Camping, der huser en del flygtninge, blev aldrig udløst.

Ifølge anklageren Mats Ljungqvist havde mændene politiske motiver. Derfor bør angrebene ses i sammenhæng, snarere end som individuelle bombeangreb.

Han mente desuden at to af de anklagede burde være dømt for mordforsøg, men byretten i Göteborg frikendte mændene for del af sigtelsen.