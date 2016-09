Tre kvinder sigtet for planlægning af bombeangreb i Paris

Ifølge anklagemyndigheden skulle de tre kvinder have planlagt at detonere en bilbombe i nærheden af den berømte katedral Notre Dame.

Tre kvinder er blevet sigtet for deres rolle i planlægningen af et afværget angreb i den franske hovedstad, Paris.

De tre kvinder menes at være ansporet af den militante bevægelse Islamisk Stat.

De er også mistænkt for at have planlagt et angreb med en togstation i Paris-området og et mod politiet.

De tre kvinder sidder nu varetægtsfængslet.