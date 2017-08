Tre er døde i Charlottesville efter racesammenstød

Det er sket i byen Charlottesville, efter der tidligere på dagen havde været sammenstød mellem hvide nationalister og demonstranter.

Yderligere to personer er omkommet i et helikopterstyrt, der forbindes til urolighederne.

Det er endnu ingen oplysninger om, hvordan episoderne er forbundet, og hvorfor helikopteren styrtede.

Det oplyser de lokale myndigheder i Charlottesville.

Den gråsorte bil kørte med fuld fart ind i en række andre forankørende biler, og man kunne på videooptagelser se adskillige demonstranter blive ramt.

Bilen kørte ind i demonstranter, der var på gaden for at demonstrere mod folk fra Ku Klux Klan, nynazister og alt-right-bevægelsen, fortæller et øjenvidne til AP.

De højreorienterede grupper var samlet i byen for at protestere over en beslutning om at fjerne en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee - en markant officer under den amerikanske borgerkrig.

Politiet i Charlottesville oplyser på Twitter, at yderligere 15 personer er såret under separate sammenstød i byen.

Præsident Donald Trump fordømmer i en tale alle parter, der er til stede i Charlottesville.

Men det er blevet mødt med hårde angreb på præsidenten. Kommentatorer beskylder ham for at vende det blinde øje til, hvad en CNN-kommentator beskriver som et terrorangreb.

- Når Trump giver tilladelse til, at had kan trives, så er det her, hvad der sker, skriver lederen for borgerrettighedsorganisationen NAACP, Derrick Johnson, på Twitter.

De beskylder også Trump for ikke at ville omtale de hvide højrenationalister som medlemmer af Ku Klux Klan, nynazistiske grupper og alt-right-bevægelsen.

Tidligere leder for Ku Klux Klan David Duke skriver, at klanen "vil leve op til Donald Trumps løfte".

- Det er, hvad vi tror på. Det er derfor, at vi stemte på Donald Trump, da han sagde, at vi vil tage vort land tilbage, skriver han på Twitter.

USA's borgerkrig i 1860'erne var en kamp mellem syd og nord om slaveriets ophævelse eller bevarelse.