Tre brødre gravet fri efter jordskælv på ø ved Napoli

To mistede livet, og omkring 40 blev kvæstet under skælvet på den tæt pakkede turistø.

Italiensk redningsmandskab har reddet tre brødre ud fra ruinerne af et hus, som styrtede sammen under et skælv på ferieøen Ischia mandag aften.

Tre brødre lå begravet i op til 16 timer i et sammenstyrtet hus, men blev mirakuløst alle reddet.

Både lokale indbyggere og besøgende turister løb i panik gennem de smalle gader, da skælvet fik en kirke og adskillige bygninger til at styrte sammen. Frygten for efterskælv fik mange til at forlade øen.

Redningsmandskab fandt en baby ved navn Pasquale i et sammenstyrtet hus tidligt på dagen. Han blev reddet ud syv timer efter skælvet. Redningsfolkene fik et stærkt følelsesladet bifald fra folk, som overværede deres gravearbejde.

Brandfolk fandt derefter den lille drengs brødre, Mattia og Ciro på syv og 11 år, under en seng i nærheden. De blev ved med at tale til drengene og gav dem vand gennem et rør, efter at de var blevet lokaliseret.

- Jeg lovede dem, at når det hele var overstået, ville vi gå ud og spise en pizza sammen, siger en af redningsfolkene til italiensk tv.

Mattia blev gravet fri tirsdag formiddag, hvorefter redningsmandskabet kom frem til hans bror, der blev gravet fri 16 timer efter skælvet.

Deres forældre gik fri, fordi de havde opholdt sig i et andet rum.

Ifølge redningsmandskabet reddede Ciro formentlig sin brors liv ved at skubbe ham ind under sengen, mens skælvet var i gang.

Skælvet havde en styrke på omkring 4,0.

Ischia har flere gange været ramt af jordskælv. Det værste ramte i 1883, da flere end 2000 personer omkom.

Øen ligger 30 kilometer ud for Napolis kyst. Der bor omkring 60.000 på øen.