Angrebet mod Krudttønden på Østerbro i København er blandt dem, som medierne har dækket for lidt i følge Donald Trump. (arkivfoto)

Tre angreb i Danmark optræder på Trumps liste

Medierne dækker angreb fra radikale islamister alt for lidt, mener den amerikanske præsident.

Under en tale mandag i Tampa i delstaten Florida langede Donald Trump ud efter medierne og beskyldte dem for ikke at dække angreb begået af radikale islamister, fordi de sker så ofte.

Det Hvide Hus har offentliggjort en liste over 78 episoder, som den nye administration mener, er terrorangreb, der er blevet dækket for lidt af de amerikanske medier, skriver Washington Post.

- Det er nu nået til et punkt, hvor det ikke engang bliver dækket. Og den meget, meget uærlige presse har ikke lyst til at dække det, sagde han under talen.

Danmark optræder tre steder på listen blandt de 78 nævnte episoder.

De tre tilfælde er angrebet på Krudttønden i København. Et angreb på en politibetjent i september 2015 samt et angreb på to politibetjente ved Christiania september 2016.

Blandt de 78 episoder er en lang række af de episoder, der har ramt Europa de seneste år.

Blandt andet er angrebet mod spillestedet Bataclan i Paris, hvor 129 omkom på listen, ligesom angrebet mod Bruxelles metrostation er med på listen over angreb, der er ifølge Det Hvide Hus er dækket for lidt.