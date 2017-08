Transkønnede soldater vil udfordre Trumps forbud i retten

To organisationer, der kæmper for lige rettigheder til LGBT-personer, har onsdag anlagt sag mod den amerikanske præsident Donald Trumps forbud mod transkønnede i det amerikanske forsvar.

LGBT er en forkortelse for homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle.

Sagsanlægget blev indgivet ved en domstol i Washington D.C. på vegne af fem personer, der tilsammen har tjent i det amerikanske forsvar i næsten 60 år.

Sagsanlægget, der er indsendt på vegne af organisationerne GLBTQ Legal Advocates & Defenders og National Center for Lesbian Rights, kalder forbuddet for lovstridigt.

Advokaterne, der repræsenterer de to organisationer, håber, at sagen kan behandles, inden at Trumps forbud træder i kraft.

- Skaderne sker nu, siger Jennifer Levi, der er direktør for GLBTQ Legal Advocates & Defenders.

- De her militæransatte fik at vide i juni 2016, at de kunne springe ud og stadig tjene i militæret, siger hun.

Det sker med henvisning til, at det amerikanske forsvarsministerium under daværende præsident Barack Obama i juni sidste år ophævede et forbud mod transkønnede personer i landets militær.

- Vi kan ikke tillade barrierer, der ikke er relateret til en persons kvalifikationer, at forhindre os i at rekruttere og fastholde dem, der bedst kan fuldføre missionen, sagde daværende forsvarsminister Ash Carter ifølge nyhedsbureauet AFP.

Men i juli i år skrev USA's præsident, Donald Trump, på Twitter, at han ikke vil tillade, at transkønnede personer gør tjeneste i den amerikanske hær.

- Efter at have rådført mig med mine generaler og militære eksperter så vær hermed informeret om, at USA's regering ikke vil acceptere eller tillade, at transkønnede personer gør tjeneste under nogen form i det amerikanske militær, skrev han.

Det skønnes, at der er mellem 2500 og 7000 transkønnede i USA's hær. Der er i alt 1,3 millioner soldater i aktiv tjeneste.

Men det er ikke hæren selv, der har oplyst tallene. Den siger, at den ikke råder over den slags data, skriver nyhedsbureauet Reuters.