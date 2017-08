Transkønnede går til kamp mod Trumps forbud mod dem

To organisationer, der kæmper for lige rettigheder til LGBT-personer, har onsdag anlagt sag mod den amerikanske præsident Donald Trumps forbud mod transkønnede i det amerikanske forsvar.

LGBT er en forkortelse for homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle.

Sagsanlægget blev indgivet ved en domstol i Washington D.C. på vegne af fem personer, der tilsammen har tjent i det amerikanske forsvar i mere end 60 år.

USA's præsident, Donald Trump, skrev i juli på Twitter, at han ikke vil tillade, at transkønnede personer gør tjeneste i den amerikanske hær.

- Efter at have rådført mig med mine generaler og militære eksperter så vær hermed informeret om, at USA's regering ikke vil acceptere eller tillade, at transkønnede personer gør tjeneste under nogen form i det amerikanske militær, skrev han.

Det skønnes, at der er mellem 2500 og 7000 transkønnede i USA's hær. Der er i alt 1,3 millioner soldater i aktiv tjeneste.