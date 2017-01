Toyotas aktier falder efter Trumps trussel på Twitter

Trump har i et tweet vendt sin vrede mod Toyota, fordi den japanske bilproducent vil åbne en ny bilfabrik i Mexico.

Bilproducenten Toyotas aktier falder, efter at den nyvalgte præsident i USA, Donald Trump, har truet selskabet med told og høje afgifter.

Den nyvalgte præsident, som tiltræder 20. januar, har i sin valgkampagne lovet, at han vil skaffe arbejdspladser tilbage til USA.

- Toyota Motor vil bygge en ny fabrik i BAJA, Mexico, for at bygge Corolla-biler til USA. Glem det! Byg en fabrik i USA eller betal høj grænseskat, skrev han.

Donald Trump har formentligt misforstået, hvor Toyota vil åbne den nye fabrik.

Bilproducenten har allerede en fabrik i den mexicanske stat Baja California, der grænser op til USA. Toyota har meldt ud, at planen er at bygge en ny fabrik i en anden region i Mexico, som forventes at begynde produktionen i 2019.

Tidligere på ugen meddelte Ford, at selskabet dropper at bygge en ny fabrik i Mexico til 11,5 milliarder kroner. I stedet vil de investere fem milliarder kroner i at udvide en eksisterende fabrik i den amerikanske stat Michigan.

Det skete blot få timer, efter at den nyvalgte præsident angreb General Motors for at importere mexicansk-producerede biler til USA.