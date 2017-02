Artiklen: Toprådgivers exit er endnu et prestigetab for Trump

Den tunge sky af politiske problemer, der har hængt over præsident Donald Trump i et stykke tid, er blevet endnu mørkere, efter at hans nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, har valgt at træde tilbage.

- Det er et prestigetab for en præsident, som over for sine tilhængere har slået sig op som en dreven leder, der kan finde ud af at vælge sine folk, siger han.

Michael Flynn har været en af Trumps mest indflydelsesrige medarbejdere. Han har forladt posten natten til tirsdag dansk tid.

Det er sket i kølvandet på en kontrovers om samtaler, som Flynn har haft med Ruslands ambassadør i USA.

Her har rådgiveren tilsyneladende diskuteret sanktioner med Rusland, før Trump overhovedet var tiltrådt som præsident. Og det må man ikke. Samtidig har han givet forkerte oplysninger til vicepræsident Mike Pence om samtalen.

De to ting tilsammen gør det til en vanskelig sag for Flynn at sno sig ud af. Derfor har han taget konsekvensen og ryddet sit skrivebord. Det er dog formentlig sket efter aftale med Trump, lyder det fra Niels Bjerre-Poulsen.

Timingen er heller ikke optimal. Præsidenten har allerede lidt et nederlag, da hans indrejseforbud er blevet suspenderet. Samtidig har spørgsmålet om Rusland og den russiske præsident, Vladimir Putin, spøgt længe.

- Det er problematisk, fordi det rammer ind i noget, der hele tiden har været lidt betændt: Forholdet til Rusland. Det føjer både til mistanker eller uklarheder om, hvilket forhold der er mellem de to, siger Bjerre-Poulsen.

Michael Flynn nåede at være national sikkerhedsrådgiver i godt tre uger.