Topmøde med Tusk og Juncker fuldender god uge for Ukraine

Men når det er sagt, har det været en temmelig god uge for det ellers kriseplagede land.

Der er meget, der kunne gå bedre i Ukraine, hvor Rusland har annekteret Krim og støtter et blodigt oprør i den østlige del af landet.

Det startede i søndags, da USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, besøgte Kiev og forsikrede om fortsat amerikansk støtte.

Mange i Ukraine frygtede ellers det værste, da Donald Trump blev USA's præsident efter en valgkamp, hvor han udtalte sig tvetydigt.

Derefter kom Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på besøg mandag.

Han bekræftede Natos politiske og praktiske støtte til Ukraine, der har det erklærede mål at reformere sit forsvar, så det kan arbejde sammen med Nato fra 2020.

Og nu holder EU og Ukraine torsdag topmøde i Kiev. Her deltager EU-præsident Donald Tusk og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sammen med Ukraines præsident, Petro Porosjenko.

- Topmødet finder sted på et meget positivt tidspunkt i vores forhold, siger en højtstående EU-embedsmand.

EU har netop igen forlænget sine sanktioner mod Rusland.

De blev indført i 2014 som straf for den russiske annektering af Krim-halvøen og truslerne mod Ukraines suverænitet og integritet.

Og siden 11. juni har ukrainerne haft mulighed for at rejse til EU uden visum, hvis de har et biometrisk pas.

Desuden har EU netop afsluttet ratifikationsprocessen, så en omfattende associeringsaftale kan træde fuldt i kraft 1. september.

Aftalen skal knytte Ukraine tættere til EU både politisk og økonomisk. Blandt andet i form af en omfattende frihandelsaftale.

Porosjenko ser aftalen som "en ny etape på Ukraines vej til EU".

Han mener, at Rusland har forsøgt at afspore processen. Men uden held.

- Kreml har fejlet igen, siger Porosjenko i en udtalelse på præsidentembedets hjemmeside.

EU-lederne vil dukke op til topmødet med en huskeliste om reformer, som Ukraine skal arbejde videre med for at holde kursen.

Det gælder reformer i den offentlige sektor. Det gælder reformer for at sikre et uafhængigt retsvæsen. Og det gælder den fortsatte kamp mod korruption.

På Transparency Internationals indeks over korruption i verdens lande ligger Ukraine som nummer 131. Det er i den tunge ende af indekset, der omfatter 176 lande.

Men Petro Porosjenko ser sit land på rette vej.

- Jeg er sikker på, at vi vil vinde. Ukraine vil være i de europæiske nationers familie - i EU og Nato, siger han.