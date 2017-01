Topmøde: Jihadister truer fortsat afrikanske lande

Ministre fra mere end 30 lande er fredag samlet i Malis hovedstad, Bamako, til topmødet, hvor statsoverhoveder og regeringschefer ventes at slutte sig til lørdag.

Det er et af de emner der drøftes på et fransk-afrikansk topmøde i weekenden.

- Terrorgrupper opererer i adskillige lande, siger Burkina Fasos udenrigsminister, Alpha Barry.

- Hvis vi vil tiltrække investeringer, må vi arbejde for fred og sikkerhed for vores lande.

At det netop er Bamako, der lægger konferencecenter til mødet, er ikke helt tilfældigt.

For fire år siden bad Mali om fransk hjælp til at presse militante islamister ud af de store områder, grupperne havde indtaget i det nordlige Mali.

I dag er der fortsat 4000 franske soldater i Mali og den øvrige Sahel-region. De har årligt trænet 20.000 afrikanske soldater siden 2013.

Mange af de afrikanske nationer, der deltager i topmødet, var engang styret af kolonimagten Frankrig, som i de seneste år har øget sin militære tilstedeværelse på det afrikanske kontinent.

På dagsordenen ved topmødet er også udfordringen med de mange migranter, der søger fra Afrika mod Europa.

Flere europæiske lande har varslet øget økonomisk hjælp til afrikanske lande, til gengæld for at de hjælper til med at nedbringe antallet af migranter.

Frankrig ventes at øge bistand og lån til Afrika med én milliard euro til fem milliarder euro over de næste tre år, siger en diplomatisk kilde i Paris.

De forsamlede ledere vil også drøfte nogle af de politiske kriser, der præger flere afrikanske lande.

Samtidig med, at topmødet gik i gang i Bamako, ankom præsidenterne for Nigeria og Liberia til det lille land Gambia på den afrikanske vestkyst.

Her vil de forsøge at overtale præsident Yahya Jammeh til at træde tilbage efter hans nederlag ved valget 1. december.

Jammeh, der har ledet det lille land med jernhånd i 22 år, nægter at anerkende valgresultatet.

Den Afrikanske Union meddelte fredag, at man ikke længere vil anerkende Jammeh som leder af Gambia efter 19. januar. Det er den dato, hvor det formelle magtskifte efter planen skal finde sted.