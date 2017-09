Topfolk i Arbeiderpartiet freder formand trods valgnederlag

Trods et stærkt skuffende valgresultat for Arbeiderpartiet i Norge er der fortsat opbakning til partileder Jonas Gahr Støre.

Giske afviser, at der er behov for ændringer i partiledelsen.

- Det sidste, Arbeiderpartiet har brug for nu, er personstridigheder. Jeg tror ikke, det er noget, der vil bidrage til et løft for Arbeiderpartiet, siger han.

Han afviser desuden, at han skulle være ude efter formandsposten i partiet. Det blev der skabt tvivl om, da han mandag aften ikke tydeligt ville afvise, at der skulle skiftes ud i ledelsen.

Avisen VG har efter valget, hvor Arbeiderpartiet fik omkring 27 procent af stemmerne og måtte lade de borgerlige blive ved magten, vurderet, at det kan komme til en magtkamp om formandsposten i partiet.

Også politiske kommentatorer har i deres analyser skrevet, at Støre ville få svært ved at blive som formand efter valgskuffelsen.

Partisekretær Kjersti Stenseng afviser dog blankt, at der er forsøg på at få afsat Jonas Gahr Støre.

- Nej, og det er det, der gør mig optimistisk og motiveret i forhold til at smøge ærmerne op og gå i gang med dette arbejde allerede i dag. Der er en meget samlet partiorganisation, siger Stenseng til NRK.

Jonas Gahr Støre selv sagde sent mandag aften, at han havde i sinde at fortsætte som partileder.

- Arbeiderpartiet har valgt mig og står bag mig, og det ansvar tager jeg på mig, lød det.