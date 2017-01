Topdomstol kommer med afgørende brexit-nyt næste uge

Når artikel 50 er aktiveret, bliver processen med at forlade EU formelt sat i gang.

Den britiske regering har appelleret en afgørelse fra landsretten. Den fastslog, at parlamentet skal godkende det formelle skridt, som vil markere starten på reelle skilsmisseforhandlinger mellem Storbritannien og EU.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har sagt, at hun formelt vil sætte gang i processen inden udgangen af marts. Senest to år efter vil briterne skulle forlade EU.

Meddelelsen om datoen for højesterets afgørelse kommer, dagen efter at Theresa May i en tale skitserede sine planer for Storbritanniens EU-exit. Det der kendes som brexit.

May sagde blandt andet, at briterne vil forlade EU's indre marked og den fælles toldunion. Hun lovede også, at den endelige aftale med EU vil skulle igennem parlamentet.

Men adskillige parlamentarikere mener, at det er alt for sent. De ønsker at få indflydelse på udgangspunktet for forhandlingerne. Ikke blot at skulle blåstemple det endelige resultat.

En række britiske medier skriver, at regeringen ventes at lide endnu et retligt nederlag i sagen. Ifølge The Guardian har ministre allerede forberedt lovtekster, der hurtigt kan blive sendt til godkendelse i parlamentet.

Højesterets afgørelse ventes tirsdag klokken 10.30 dansk tid. Samtlige 11 højesteretsdommere er med til at afgøre sagen. Det er første gang i rettens historie.