Topchefer forlader jobpanel i protest mod Trump-kommentarer

Det er ifølge nyhedsbureauet AP seneste tegn på, at det varme forhold mellem præsidenten og toppen af det amerikanske erhvervsliv er ved at kølne af.

På et pressemøde i Trump Tower tirsdag langede Donald Trump hårdt ud efter de nu tidligere medlemmer af panelet.

- De tager ikke deres job alvorligt, siger præsidenten.

Donald Trump undlod på samme pressemøde at tage klart afstand fra nynazister og tilhængere af hvidt overherredømme, der stod bag weekendens uroligheder i Virginia.

Umiddelbart efter mødet valgte endnu et medlem at forlade Donald Trumps jobpanel.

- Vi kan ikke sidde i et råd for en præsident, der tolererer fordomme og terrorisme herhjemme, siger Richard Trumka, der er formand for fagforbundet AFL-CIO.

Donald Trump afviser, at hans udtalelser om urolighederne i Virginia er årsag til, at fem medlemmer nu har trukket sig fra panelet.

- Nogle af de folk, der har sagt op, rejser på grund af forlegenhed, fordi de producerer deres varer uden for USA, siger Donald Trump.

Præsidenten langer også ud efter en direktør, der har forladt panelet, på Twitter. Her bliver direktøren kaldt en "blærerøv", og Trump understreger, at han har kendskab til adskillige andre topchefer, der er villige til at tage over.

Foreløbig har blandt andre direktøren for medicinalkoncernen Merck, direktøren for sportstøjproducenten Under Armour, direktøren for teknologivirksomheden Intel og formanden for en sammenslutning af amerikanske produktionsvirksomheder forladt panelet.

Walmarts administrerende direktør, Doug McMillon, er heller ikke tilfreds med præsidentens udtalelser.

- Vi føler, at han forspildte en vigtig chance for at hjælpe med at samle landet ved utvetydigt at fordømme de hvide racisters frastødende handlinger, skriver McMillon i en besked til sine medarbejdere.