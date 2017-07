Top-demokrat vil afhøre Trump Jr. efter Rusland-afsløringer

Den ledende demokrat i efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus, Adam Schiff, siger, at de fremlagte mails fra Donald Trump Jr. beviser, at den russiske regering leverede informationer til Donald Trumps kampagnestab.

Schiff vil nu have Donald Trumps søn til at vidne foran komitéen og besvare spørgsmål om det møde, som han havde med russiske repræsentanter fra regeringen i juni 2016.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Adam Schiff siger, at han er bekymret for, at der vil gemme sig flere oplysninger om Ruslands indblanding i valget og kalder mødet for "en forbrydelse mod løftet i statsborgerskabet".

- Dette er åbenlyst meget specifikt, meget foruroligende ny offentlig information om direkte kontakt mellem den russiske regering og den centrale del af Trumps familie, kampagne og organisation, siger Adam Schiff på et pressemøde.

- Vi vil høre fra alle, der har forbindelse til dette. De her e-mails gør det klart, at russerne lå inde med skadelige informationer. De forsøgte at finde ud af, om Trump var interesseret i dem, ved at gå gennem folk han havde gjort forretning med, siger han.

Donald Trumps søn har valgt at lægge en korrespondance af e-mails frem i forlængelse af de seneste dages spekulationer om et møde sidste år mellem ham og en russisk advokat.

Offentliggørelsen kom i kølvandet på, at New York Times i detaljer kunne omtale en række e-mails, der var gået forud for mødet.

På Twitter har Donald Trump Jr. offentliggjort det, han omtaler som hele ordudvekslingen med pr-manden Rob Goldstone om mødet.

Goldstone arrangerede mødet mellem præsidentens ældste søn, som arbejdede på Donald Trumps kampagnehold, og den russiske advokat Natalia Veselnitskaja.