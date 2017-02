Den tidligere britiske premierminister Tony Blair holdt tale ved et Open Britain-arrangement i det centrale London. Blair opfordrede vælgerne til at kæmpe imod regeringens plan om at forlade EU for enhver pris. (Arkivfoto).

Tony Blair opfordrer EU-tilhængere til kamp imod brexit

- Det er ikke tidspunktet for tilbagetrækning, ligegyldighed eller fortvivlelse. Men tid til at rejse sig og forsvare det, vi tror på, sagde han i talen.

Den tidligere britiske premierminister Tony Blair opfordrede fredag britiske tilhængere af Den Europæiske Union til at "rejse sig" og overtale EU-modstanderne til at skifte mening.

Den blev holdt fredag eftermiddag ved et arrangement i centrum af London, som var arrangeret af Open Britain. Det er en gruppe af lobbyister, som arbejder for, at Storbritannien skal bevare en tæt forbindelse til EU.

- Vi er nødt til at starte en bevægelse, der strækker sig på tværs af partiskel, sagde Blair.

Han bebudede, at han har i sinde at skabe et institut, der skal arbejde med at udvikle argumenter for, at Storbritannien skal bevare sit bånd til EU.

Efter sommerens afstemning, hvor briterne sagde ja til at forlade EU, gik daværende premierminister David Cameron af som britisk leder.

Sidste sommer overtog Theresa May som britisk premierminister. Hun har lovet, at hun vil udløse artikel 50 i Lissabon-traktaten, som starter den toårige exitproces.

Eksperter er uenige om, hvorvidt regeringen kan ændre mening om at forlade EU selv efter at have aktiveret artikel 50.

Tony Blair tog magten i Storbritannien i 1997 som leder af den venstredrejede "New Labour"-bevægelse.

Brexit-tilhængere har allerede kritiseret den tidligere premierministers kommentarer.

- EU-afstemningen var demokratisk, fair og fri, og det britiske folk stemte for brexit. Tony Blair gør alt, hvad han kan for at bremse brexit, siger Richard Tice, der er formand i organisationen Leave Means Leave.

Tidligere konservative minister Iain Duncan Smith kalder Tony Blairs tale "arrogant" og "udemokratisk".

Nigel Farage stod i spidsen for brexit-kampagnen som leder af det EU-kritiske parti Ukip.

Han skriver på Twitter, at "Tony Blair er gårsdagens mand".