Den amerikanske skuespiller Tom Cruise afslører under et besøg i Australien onsdag, at der er en efterfølger til kultfilmen "Top Gun" fra 1986 på vej.

Rygterne, om at den 54-årige skuespiller vil vende tilbage til den film, der for alvor gjorde ham til et verdensnavn, har svirret i årevis.

Adspurgt af en morgenvært på den australske tv-kanal Channel Seven om indspilningen af en to'er ligger i kortene, svarer Tom Cruise:

- Ja, det er rigtigt.

- Jeg skal begynde at filme sandsynligvis næste år. Det sker. Det sker helt sikkert.

Den oprindelige "Top Gun", der også havde Val Kilmer, Kelly McGillis og Tim Robbins på rollelisten, fik blandede anmeldelser, men var et stort kommercielt hit.

I filmen, der er instrueret af Tony Scott, spiller Tom Cruise den talentfulde F-14-pilot Pete "Maverick" Mitchell, der sammen med sin ven og radaroperatør Nick "Goose" Bradshaw bliver optaget på en eliteskole for jagerpiloter.

Filmen indtjente 356 millioner dollar - knap 2,4 milliarder kroner - på verdensplan mod et produktionsbudget på kun 15 millioner dollar. Den vandt desuden en Oscar for sangen "Take My Breath Away".

Hvem der skal instruere efterfølgeren er endnu uvist.

Den oprindelige instruktør, britiskfødte Tony Scott, begik selvmord i 2012, da han hoppede ud fra en bro i Los Angeles.

Den 68-årige Scott stod foruden "Top Gun" bag flere actionbrag som "Enemy of the State", "True Romance", "The Last Boy Scout" og "Frækkere end politiet tillader 2".

Tom Cruise er i disse dage i Australien for at promovere sin nyeste film, "The Mummy".

Allerede i 1981 var Tom Cruise med i to film med titlerne "Endless Love" og "Taps". Senere blev han verdenskendt i - ud over "Top Gun" - den romantiske film "Cocktail" og i "Mission: Impossible"-filmene både som producer og som helten Ethan Hunt.

Med tre nomineringer og ingen sejre mangler den erfarne Cruise stadig at vinde en Oscar.