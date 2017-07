Tobakshungrende Hollywood-stjerne anholdt for at tænde af

LaBeouf er sigtet for at opholde sig på et offentligt sted i beruset tilstand, fornærmelig adfærd og for at modsætte sig politiets arbejde.

Omkring klokken 4 natten til lørdag henvendte Shia LaBeouf sig til en en mand og en lokal politibetjent og bad om at få en cigaret.

Da det blev afvist, reagerede han vredt og begyndte at bande og bruge vulgært sprog foran kvinder og børn, som var til stede, oplyser politiet i en meddelelse.

Politimanden bad ham om at forlade området, men det nægtede han og blev aggressiv.

Politibetjenten forsøgte derfor at anholde LaBeouf, men han satte i løb mod et hotel i nærheden. Det endte med, at han blev pågrebet i hotellets lobby.

Skuespilleren er i Savannah i forbindelse med optagelser til "Peanut Butter Falcon". Dakota Johnson og Bruce Dern har de andre store roller i filmen.

LaBeouf er flere gange tidligere blevet anholdt.

Senest i juni, da han blev han smidt ud af et bowlingcenter i Los Angeles.

TMZ beskrev, hvordan han havde hidset sig op over for en bartender med ord som "fucking racist". Angiveligt fordi manden bag baren nægtede at servere pomfritter for skuespilleren.

Øjenvidner fortalte, at Shia LaBeouf i tre timer forinden uafbrudt havde hældt øl i sig.

Han blev bedt om at forlade stedet, men vendte tilbage, da det gik op for ham, at han stadig var iført bowlingsko.