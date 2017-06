To store partier suspenderer valgkamp efter London-angreb

Labours leder, Jeremy Corbyn, meddeler, at partiet suspenderer dets valgkamp indtil søndag aften.

Det sker efter et angreb i London lørdag aften, som politiet betegner som en terrorhandling.

- Labour vil suspendere sin nationale valgkamp indtil i aften. Det sker efter at have konsulteret andre partier og som et udtryk for respekt over for dem, som er døde eller er såret, siger Corbyn.