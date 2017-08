To personer er anholdt i Marokko efter angreb i Spanien

To mænd er anholdt i Marokko på mistanke om, at de har forbindelse til de formodede skyldige for varevognsangrebet i Barcelona torsdag i sidste uge, som kostede 13 mennesker livet.

En af de tilbageholdte har tidligere boet i Barcelona og skal have planlagt et angreb på den spanske ambassade i Rabat i Marokko, oplyser tv-kanalen.

Manden, der blev anholdt i provinsen Nador søndag, mistænkes også for at have tilknytning til Islamisk Stat.

Det er uklart, hvilken forbindelse han mistænkes for at have haft til den "terrorcelle" i Spanien, der menes at have planlagt angrebet i Barcelona samt det angreb, som spansk politi fik standset i opløbet nogle timer senere i en mindre kystby.

Den anden mand blev anholdt i byen Oujda, men til daglig bor han i Ripoll i Spanien.

Ripoll er hjembyen for flere af de personer, som mistænkes for at stå bag angrebene.

I alt omfattede cellen 12 personer, mener spansk politi.

Otte er blevet dræbt, mens de fire andre - alle med marokkanske rødder - tirsdag blev stillet for en dommer i Spaniens højesteret i Madrid.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, men ifølge de internationale nyhedsbureauer fik de fire læst anklagerne op. Anklagerne omfattede terrorisme, drab og våbenbesiddelse.

En af de fire mistænkte fik lov til at gå på en såkaldt betinget løsladelse.

Det kan ifølge Reuters tage måneder eller endda år, før den egentlige retssag begynder.

Tre af de fire mistænkte blev anholdt i Ripoll. Den fjerde blev fundet såret efter en eksplosion i et hus i Alcanar og derefter anholdt.

Politiet mener, at beboerne i huset var i færd med at forberede et stort angreb med gasflasker i Barcelona.

Mandag blev den hovedmistænkte for angrebet i Barcelona, Younes Abouyaaqoub, skudt og dræbt i en politiaktion.