To oppositionsledere anholdt i Venezuela efter omstridt valg

De to oppositionsledere blev anholdt af enheder fra efterretningstjenesten.

- Klokken 12.27 tidlig morgen. Det er tidspunktet, hvor diktaturet bortførte Leopoldo fra mit hus, skriver Tintori på Twitter.

Anholdelserne finder sted, efter at præsident Nicolás Maduro og hans socialistparti erklærede sig som vindere af søndagens valg til en ny nationalforsamling, der skal udarbejde en ny forfatning.

Valget blev boykottet af oppositionen.

- Maduro er ansvarlig, hvis der sker dem noget, siger Lilian Tintori.

Lopez har siddet tre i år i fængsel og er dømt for at opfordre til vold. Han blev i sidste måned frigivet fra fængsel og sat i husarrest.

Han var frem til sin anholdelse i 2014 den mest populære politiker i Venezuela.

Også Ledezma var i husarrest. Det har han været siden 2015. Forinden blev han fængslet og sigtet for at have forsøgt at anstifte et kup mod Maduro.

De to ledere har efter søndagens valg opfordret landets borgere til at protestere mod Maduro og hans planer.

Den politiske krise i Venezuela er på bristepunktet. Økonomien i det olierige land er kollapset. Regimet siger, det viderefører den afdøde leder Hugo Chávez' revolution.

Men et flertal af befolkningen tror ikke længere på regimet.

Oppositionen kontrollerer parlamentet, men Maduro svarede igen med valget til en ny nationalforsamling søndag. Den skal skrive en ny forfatning.

Men den vil tilsyneladende også kunne beslutte at opløse parlamentet og vedtage love på egen hånd.

I den nye forsamling sidder der kun medlemmer, som støtter Maduros styre.

Mange lande har erklæret, at de ikke vil anerkende søndagens valg.