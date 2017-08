To mistænkes for planer om drab på tyske venstrefløjspolitikere

De tyske myndigheder iværksatte mandag ifølge Reuters en større politioperation mod to mænd, som skal have udarbejdet en drabsliste over venstrefløjspolitikere på grund af disses udlændingepolitik.

Politifolk har gennemført husundersøgelser hos de to mænd, som indtil videre ikke er anholdt.

Ifølge Indenrigsministeriet i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern er de to mænd mistænkt for at have udarbejdet en drabsliste over politikere fra venstrefløjen.

Planen var dog ikke tæt på at blive ført ud i livet, hedder det.

De to mænd mener ifølge ministeriet, at strømmen af indvandrere får den offentlige ro og orden til at bryde sammen.

Forbundskansler Angela Merkel gentog i et interview, som blev bragt i en weekendavis, at hun ikke fortryder sin beslutning om at åbne Tysklands grænser for hundredtusinder af flygtninge i 2015.

Ifølge tyske medier er der foretaget disciplinære sanktioner mod den mistænkte politimand.

De mistænkte havde udarbejdet en liste med navne på ofre og en plan om "seriøs vold", som kunne true staten, siger politiets pressetalsmand.

Politiets aktion omfatter også undersøgelser af huse, som tilhører personer, som kan have forbindelse til de hovedmistænkte.

De mistænkte havde blandt andet været i kontakt med andre mistænkte i chatrum på internettet.