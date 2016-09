Artiklen: To mænd får fire år for angreb på imam i Oslo

To mænd er ved en norsk domstol fredag dømt til fire års fængsel for et knivangreb på imamen Nehmat Ali Shah uden for en moské i Oslo i sommeren 2014. Det oplyser mediet NRK.

En 37 årig kvinde blev samtidig idømt 30 dages fængsel for at have fjernet beviser i sagen.