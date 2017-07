To mænd anholdt i Sverige for at tage ulovlige billeder

To mænd er blevet anholdt i den svenske hovedstad, Stockholm, for at have trængt ulovligt ind på områder for at fotografere og siden dele billeder af beskyttede bygninger og anlæg.

Säpo vil over for nyhedsbureauet TT ikke uddybe, hvem de anholdte er, eller hvor mange bygninger og områder der er blevet taget ulovlige billeder af.

- Det, de mistænkes for at have gjort, er over længere tid at have trængt ind på og taget billeder af beskyttede svenske steder. Billederne er så blevet spredt via sociale medier, siger Säpo-talsmand Simon Bynert til TT.

Han afviser at præcisere, hvor lang tid de to mænd har været i gang.

- At følsom information er blevet spredt på denne måde, ser vi på med stor alvor, siger Simon Bynert.

De to anholdte blev pågrebet af politiet i en forstad til Stockholm onsdag. Det skete ifølge avisen på spektakulær vis, da den nationale indsatsstyrke firede sig ned fra taget på et højhus og trængte ind i en lejlighed.