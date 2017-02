Artiklen: To kvinder sigtes for drab på Kim Jong-uns halvbror

En indonesisk kvinde og en vietnamesisk kvinde vil blive sigtet for at have dræbt Kim Jong-nam, der er halvbror til Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Kim Jong-nam blev dræbt i lufthavnen i Kuala Lumpur med en stærk nervegift. En obduktion har vist, at han døde i løbet af 15-20 minutter, efter at hans ansigt blev smurt i ansigtet med giften VX.

Kim Jong-nam var på vej til Macau i Kina fra Kuala Lumpur, men i lufthavnen blev han - at dømme ud fra optagelser fra overvågningskameraer - forgiftet af to kvinder.

Den indonesiske kvinde, der blev anholdt mistænkt for at være en af gerningsmændene, har fortalt, at hun fik 630 kroner for at forgifte den nordkoreanske leders halvbror.

Hun troede angiveligt, at hun deltog i et realityprogram. Det oplyste Indonesiens viceambassadør i Malaysia i sidste uge.

Den vietnamesiske kvinde er kommet med samme forklaring.

Ikke kun de to kvinder er mistænkt i sagen. Flere andre menes at være indblandet, og der spekuleres i, om drabet skete på ordre fra det nordkoreanske regime.

De to kvinder blev filmet af overvågningskameraer i lufthavnen 13. februar, da de tørrer noget af i ansigtet på Kim Jong-nam.

Nervegiften VX bliver betragtet som et af de giftigste kemiske våben, der nogensinde er blevet skabt. En lillebitte dråbe er nok til at dræbe et menneske.