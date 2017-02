To kvinder er anholdt i sag om drab på Kim Jong-uns halvbror

Indledningsvist blev det oplyst, at kvinderne havde stukket Kim Jong-nam med giftnåle.

Men der er også meldinger om, at de to kvinder sprøjtede en hurtigtvirkende giftig væske - eller placerede et klæde vædet med gift - i ansigtet på ham, da han ventede på at boarde et fly mandag lokal tid.

Kim Jong-nam henvendte sig til personalet på grund af stærke smerter.

De sørgede for, at han kom under medicinsk behandling i lufthavnen. En ambulance blev tilkaldt, men han døde på vej til hospitalet.

Inden nåede Kim Jong-nam at oplyse, at han havde en fornemmelse af, at nogle havde grebet hans ansigt bagfra.

- Vi ved ikke, om der var et klæde eller nåle, sagde Fadzil Ahmat, en af politiets efterforskere, tirsdag.

- Han følte sig svimmel, tilføjede han.

Kilder fra både den sydkoreanske og amerikanske regering mener, at de to kvinder, der omtales som "agenter", udførte drabet på vegne af Nordkorea.

Tidligere er en taxachauffør blevet tilbageholdt i forbindelse med efterforskningen af sagen.

Desuden blev en kvinde onsdag anholdt i lufthavnen i Kuala Lumpur. Hun havde et vietnamesisk pas på sig.

Malaysia er blandt de få lande, som har et nogenlunde venskabeligt forhold til det isolerede Nordkorea.

Borgere fra begge lande kan rejse ind uden at skulle have visum, og det kan gøre det vanskeligere at spore de personer, der stod bag drabet.

Trods protester fra styret i Nordkorea er myndighederne i Malaysia indstillet på at foretage en obduktion af Kim Jong-nam.

Kim Jong-nam var for mange år siden udset til at gå i sin far, Kim Jong-ils, fodspor, men han faldt i unåde og har i årevis været i eksil.