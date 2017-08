To dræbt under protester over valgresultat i højspændte Kenya

Flere personer er skudt og dræbt under protester over valgresultatet i Kenya, hvor den siddende præsident, Uhuru Kenyatta, sikrede sig endnu en valgperiode.

Han er regional leder af sygehusvæsenet i det vestlige Kisumu. Her står oppositionslederen og valgets taber, Raila Odinga, stærkt.

Den anden omkomne person er ifølge en politibetjent blevet dræbt i den sydvestlige by Siaya.

Stemningen er anspændt i det økonomisk stærke østafrikanske land oven på tirsdagens valg.

Det endelige resultat kom fredag aften dansk tid.

Her stod det klart, at Odinga endnu engang har tabt kampen om præsidentposten.

Kenyatta har fået 54,27 procent af stemmerne, mens Raila Odinga ender på 44,74 procent.

Odinga har dog bestredet valgresultatet og beskyldt den kenyanske valgkomité for at fuske med tallene, ligesom han hævder, at valgsystemerne blev hacket.

Oppositionen har desuden kaldt valget et komediespil og truet med gå til domstolene for at få resultatet omstødt.

Siden tirsdag har flere mistet livet, og vrede protester har fundet sted de fleste dage i dele af hovedstaden Nairobi og Kisumu.

Overordnet har der dog været relativt stille i Kenya, hvor mange husker urolighederne oven på valget i 2007, hvor over 1000 omkom, og en halv million mennesker måtte flygte fra deres hjem.