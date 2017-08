To dræbt og fire såret i skyderi på bibliotek i New Mexico

Det oplyser chefen for brandmyndighederne i byen ifølge Reuters.

To personer er blevet dræbt, og fire andre er såret i et skyderi på et bibliotek i byen Clovis i den amerikanske delstat New Mexico.

De fire sårede er alle blevet bragt til hospitalet efter skyderiet.

Snesevis af politibetjente omringede det offentlige bibliotek, efter at have modtaget anmeldelser om et skyderi.

Ifølge Carl Christiansen, talsmand for delstatspolitiet i New Mexico, fik politiet en anmeldelse omkring klokken 16 lokal tid om, at en bevæbnet gerningsmand befandt sig inde på biblioteket.

Vanessa Aguirre var inde på biblioteket med sin søn, da manden pludselig kom ind ad døren og begyndte at skyde.

- Det hele skete så hurtigt. Vi flygtede med det samme. Min taske er stadig derinde, siger hun til The Eastern New Mexico News. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Clovis, der har omkring 40.000 indbyggere, ligger omkring 300 kilometer øst for Albuquerque og tæt på flyvebasen Cannon Air Force Base.