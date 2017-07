To civile dræbt under ny uro i indisk del af Kashmir

Politiet siger videre, at der blev åbnet ild lørdag mod indiske soldater af militante. Det skete, da indiske regeringsstyrker afspærrede dele af landsbyen Dyalgam.

En ledende indisk officer, Muneer Ahmed Khan, siger, at de militante flygtede efter en skudveksling og søgte tilflugt i et hjem.

En fremtrædende oprørsleder, som USA for nylig satte på dets terrorliste, siger, at kampen mod Indien vil fortsætte, indtil Kashmir er befriet for Indien.

- Vi opgiver ikke denne kamp uden at befri Kashmir, siger Syed Salahuddin, som leder den militante gruppe Hizbul.

USA erklærede for få dage siden den 71-årige Salahuddin for en "global terrorist". Det skete, mens den indiske premierminister var i Washington for at indgå handelsaftaler og politiske aftaler med præsident Donald Trump.

USA's beslutning har udløst voldsomme uroligheder i Kashmir og protester fra Pakistan.

- Det er uretfærdigt at stemple personer, der kæmper for Kashmirs ret til selvstyre, som terrorister, hedder det i en udtalelse fra Pakistans udenrigsministerium.

Det kom lørdag til hårde gadekampe mellem politi og demonstranter i Kashmir. Det skete, da mange gik på gaden for at vise solidaritet med de militante og stille krav om en afslutning på det indiske styre i regionen.

Pakistan beskylder Indien for "grove og systematiske brud på menneskerettighederne" i den indiske del af Kashmir.

Siden 1989 har der været et oprør mod myndighederne i den indisk-kontrollerede del af Kashmir. Flere oprørsgrupper bekæmper Indien. Nogle af dem ønsker, at regionen sammensmeltes med Pakistan, andre at området bliver uafhængigt.

Pakistan kontrollerer den nordvestlige del af Kashmir med tre millioner indbyggere. Indien kontrollerer den sydøstlige del, hvor der bor ni millioner.

Indien og Pakistan har udkæmpet tre krige siden uafhængigheden fra Storbritannien i 1947. To af dem har omhandlet Kashmir, som er delt mellem de to lande.