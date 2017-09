To britiske soldater er sigtet efter terrorparagraf

De beskyldes for at være medlemmer af den forbudte højreekstreme organisation National Action og blev sammen med to andre mænd anholdt 5. september.

Tre mænd, heriblandt to britiske soldater, er blevet sigtet efter Storbritanniens terrorparagraf for at være medlemmer af en forbudt nynazistisk gruppe.

De to andre er dog blevet løsladt uden sigtelse.

National Action var den første organisation, som blev erklæret ulovlig af regeringen i december 2016.

De tre mænd er 22, 24 og 32 år gamle. Tirsdag skal de møde i retten i Westminster.

Den 22-årige mand er ifølge BBC blevet sigtet for to forseelser, der hører under den britiske terrorlovgivning.

Han er mistænkt for at være i besiddelse af dokumenter, som ville være brugbare for en person, der er i færd med at planlægge en terrorhandling.

Derudover er han sigtet for at have uddelt en terrorudgivelse, ligesom han er sigtet for at have opfordret til racehad.

Den 32-årige mand er også sigtet for at have været i besiddelse af et dokument, som kunne bruges til at planlægge en terrorhandling.

Derudover er han sigtet for at have udgivet truende, grov eller fornærmende kommentarer på internettet. Han er desuden sigtet for at være i besiddelse af et ulovligt våben - en peberspray.

Gruppen National Action blev gjort ulovlig, seks måneder efter skuddrabet på parlamentarikeren Jo Cox, som blev dræbt af en højreekstremist.

Jo Cox blev skudt tre gange med et våben og stukket 15 gange med en kniv.

Politikeren var kendt for sine synspunkter, om at Storbritannien bør gøre mere for de flygtninge, der kommer til Europa.

National Action lovpriste drabet.