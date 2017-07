To Facebook-robotter opfandt deres eget sprog

- Der var ingen fordel i at tale engelsk for de to robotter. Robotter med kunstig intelligens forlader forståeligt sprog og opfinder kodeord for dem selv, siger Dhuv Batra, forsker ved universitetet Georgia Tech, til Digital Journal.

Under et eksperiment med kunstig intelligens udviklede to robotter hos Facebook deres eget sprog. Det førte til, at eksperimentet blev lukket ned.

I forsøget blev to robotter ved navn Bob og Alice sat til at forhandle med hinanden for at teste softwaren bag dem.

Men hurtigt begyndte robotterne at fravige normalt engelsk. De begyndte i stedet at kommunikerede i brudte sætninger fuld af gentagelser, der for et menneske var totalt nonsens.

Det, robotterne gjorde, var dog at opfinde et for computere mere effektivt sprog i forhold til at forhandle med hinanden.

Facebook, der udførte forsøget i sin eksperimenterende afdeling, Fair, lukkede derefter ned for forsøget.

- Vores interesse var at have robotter, der kan tale med mennesker, siger forsker ved Fair Mike Lewis ifølge hjemmesiden Co. Design om forsøget.

Det er ifølge Digital Journal ikke første gang, at kunstig intelligens har valgt at udvikle sit eget sprog.

Eksempelvis har Googles nye oversættelsessoftware lært sig selv at oversætte mellem sprog, den ikke er programmeret til at oversætte imellem.

Det skulle være sket ved, at den kunstige intelligens har skabt et nyt sprog, den kan oversætte fra og til.

Ifølge Co. Design sætter computeres evne til at opfinde deres egne sprog softwareselskaber i et dilemma.

På den ene side kan det gøre interaktion mellem computere markant mere effektiv.

På den anden side kan det bliver umuligt for mennesker at forstå, hvad computerne gør. Blandt andet fordi computere er bedre til at håndtere komplekse problemstillinger end den menneskelige hjerne.