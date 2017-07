Tjetjeniens leder afviser tortur og drab på homoseksuelle

- Det er nonsens. Vi har ikke den slags mennesker her. Vi har ingen homoseksuelle. Hvis der er nogen, så send dem til Canada, siger Ramzan Kadyrov i et interview med HBO Real Sports.

Den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta skrev i foråret om forfølgelse af homoseksuelle i Tjetjenien.

Men Kadyrov, som har den russiske præsident Vladimir Putins støtte, vil ikke høre tale om de beskyldninger.

Han omtaler afsenderne af kritikken som "djævle".

Novaya Gazeta har skrevet, at homoseksuelle mænd er blevet buret inde, mishandlet og tortureret til at udlevere navnene på andre homoseksuelle på en tidligere politistation nær byen Argun i Tjetjenien.

Flere hundrede mænd er angiveligt blevet bortført, alene på grund af bortførernes formodning om at de er homoseksuelle.

Avisen hævder at kunne bekræfte drab på tre mænd.

Under et besøg i Sotji i maj forsøgte den tyske forbundskansler, Angela Merkel, at lægge pres på Putin for at sikre homoseksuelles rettigheder.

- Vi har fået negative meldinger om behandlingen af homoseksuelle i Tjetjenien. Jeg bad specifikt Putin om at bruge sin indflydelse til at bedre forholdene for homoseksuelle, sagde Merkel i forbindelse med besøget.

Putin har afvist kritikken. Han stod dengang fast på, at alle nyder samme rettigheder i Rusland.

Tjetjenien er en uafhængig republik i den russiske føderation.

Republikken hørte under det tidligere Sovjetunionen og søgte selvstændighed i 1991, da unionen brød sammen.

I løbet af det følgende årti kæmpede landet mod Rusland i to krige.