Tjetjenere får op til 20 år for drab på oppositionsleder

Mændene dræbte ifølge domstolen Nemtsov for at få en lovet dusør på 15 millioner rubler. Det svarer til knap 1,7 millioner danske kroner.

Efter dommen har den afdøde politikers tilhængere samt den dræbtes advokat dog kritiseret politiets efterforskning.

De mener, at det er de forkerte mænd, der er bragt for retten, og at de skyldige fortsat er på fri fod.

- Vi kan ikke sige, at vi er tilfredse med dommen. I to år har de ikke været i stand til at finde bagmanden i det mest opsigtsvækkende drab i det 21. århundrede, lød det efter dommen i juni fra den afdødes advokat, Vadim Prokhorov.

Dmitrij Peskov, som er Putins talsmand, har udtalt, at det er op til efterforskerne og ikke Kreml at beslutte, om sagen skal efterforskes videre.

Nemtsov var præsident Vladimir Putins nærmeste rival, inden han blev skudt og dræbt foran Kreml for to år siden.

Drabet fandt sent om aftenen 27. februar 2015, da Nemtsov gik tur på en bro over for Kreml.

Oppositionslederen skrev på en rapport om Ruslands rolle i Ukraine, da han blev dræbt.

På det tidspunkt var situationen højspændt mellem Rusland og den tidligere sovjetrepublik, hvor separatister støttet af Rusland havde taget kontrollen over regioner i øst.

Nemtsov gik hånd i hånd med sin ukrainske kæreste, da han blev skudt.

Drabet sendte chokbølger gennem oppositionskredse i Rusland. Nemtsov s tilhængere har siden kritiseret politiet for at undlade at undersøge en eventuel forbindelse til tjetjenske topofficerer.