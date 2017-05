Tjekkisk domstol: Russisk hacker kan udleveres til USA

En tjekkisk domstol besluttede tirsdag, at en russisk statsborger kan udleveres til USA, hvor han er anklaget for at hacke sociale netværk, eller til Rusland, hvor han er mistænkt for bedrageri.

Tjekkisk politi anholdt den mistænkte, Jevgenij Nikulin, i Prag 5. oktober sidste år i samarbejde med det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Anholdelsen skete, to dage før at USA formelt anklagede den russiske regering for at forsøge at blande sig i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Rusland beskyldte straks USA for at chikanere sine borgere og lovede at kæmpe imod Nikulins udlevering fra Tjekkiet til USA. Og med det samme udstedte russerne en arrestordre på Nikulin over påstået tyveri fra systemet WebMoney.

Selv hævder den 29-årige Jevgenij Nikulin, at FBI har knyttet ham til et hackerangreb på Det Demokratiske Parti i USA inden præsidentvalget i 2016. Ifølge Nikulin forsøgte FBI i februar at overtale ham til at tilstå angrebet.

- Først var det en engelsktalende mand, der udspurgte ham og angiveligt kaldte en person ved navnet Jeffrey, siger Nikulins advokat, Martin Sadilek, til nyhedsbureauet AFP.

- 7. februar, under tilstedeværelse af amerikanske embedsmænd, var det angiveligt FBI-agent Jeffrey Miller, der udspurgte ham, siger advokaten videre.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at der ikke er påvist nogen sammenhæng mellem Nikulin og angrebet på Demokraternes computere under valgkampen.

Straks efter tirsdagens afgørelse appellerede Jevgenij Nikulin dommen til Tjekkiets Højesteret.

- Nu går sagen til Højesteret, og så bliver det op til justitsministeren at afgøre, hvilket land han (Nikulin) skal udleveres til, og om han overhovedet skal udleveres, siger talskvinde for retten Marketa Puci til AFP.

En domstol i den amerikanske delstat Californien anklagede i oktober den 29-årige Nikulin for at stå bag omfattende hackerangreb på firmaerne LinkedIn, Dropbox og Formspring i 2012.