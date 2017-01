I flere amerikanske lufthavne brød demonstrationerne allerede ud lørdag, og søndag fortsatte protesterne med uformindsket styrke. Her er vi i Washington Dulles International Airport.

Titusindvis går på gaden i protest mod Trumps indrejseforbud

I New York City, Washington D.C. og Boston brød demonstrationerne allerede ud lørdag, og søndag fortsatte protesterne med uformindsket styrke.

Præsidentens dekret forhindrer blandt andet syriske flygtninge i at rejse ind i USA. Derudover er alle statsborgere fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen blevet nægtet adgang til USA midlertidigt.

Det har betydet, at hundredvis af mennesker er blevet tilbageholdt, efter de er ankommet til amerikanske lufthavne.

En af søndagens største demonstrationer fandt sted i Battery Park på det sydlige Manhattan i New York.

New Yorks demokratiske senator, Chuck Schumer, sagde under demonstrationen, at Donald Trumps dekret er "uamerikansk og strider imod landets kerneværdier".

- Vi taler om liv og død for rigtig mange mennesker. Jeg vil ikke stoppe, før disse forfærdelige dekreter er trukket tilbage, lød det blandt andet fra Schumer.

Omkring 10.000 mennesker vurderes at have deltaget i demonstrationen i New York.

I Washington D.C. samledes adskillige tusinde mennesker ved Lafayette Square over for Det Hvide Hus.

De mange fremmødte råbte blandt andet "ingen had, inden frygt, flygtninge er velkomne her".

Det er anden weekend i træk, at Washington D.C. lægger gader til omfattende demonstrationer.

Sidste weekend deltog hundredtusindvis af mennesker i en kvindemarch mod USA's nye præsident.