Titusinder fejrer magtskifte i Gambia

Gambias nye præsident står over for en stor opgave med at løfte det lille vestafrikanske land ud af fattigdom.

- Få mennesker havde troet, at jeg ville stå her i dag, sagde Adama Barrow, der var klædt i en traditionel hvid klædedragt.

Titusinder af vælgere i Gambia strømmede lørdag til et stadion for at fejre, at landets nye præsident blev taget i ed på gambisk jord.

- I 22 år har gambierne længtes efter at leve i et land, hvor vores forskellige klaner er knyttet sammen af tolerance og vores beslutsomhed om at arbejde sammen for det fælles bedste, sagde den nye præsident i sin tale.

Blandt de omkring 25.000 mennesker, der lørdag var samlet til ceremonien lidt uden for hovedstaden Banjul, var præsidenterne fra Ghana, Liberia, Senegal, Sierra Leone og flere andre afrikanske lande.

Adama Barrow blev allerede taget i ed for en måned siden i sit eksil i nabolandet Senegal, efter han havde vundet præsidentvalget.

Her havde han søgt tilflugt, fordi forgængeren, Yahya Jammeh, afviste at give slip på magten.

Flere ugers højspændt politisk krise fordampede dog, da Jammeh efter massivt pres indvilgede i at forlade præsidentposten og rejse i eksil.

Dermed kunne Barrow for tre uger siden igen vende hjem fra Senegal.

- I dag fejrer vi genfødslen af demokratiet og retsstaten i Gambia, siger Sainey Marenah, en journalist der også netop er vendt hjem efter at have boet i Senegal i de seneste fire år.

Den 51-årige Barrow står nu over for en stor opgave med at løfte det lille vestafrikanske land ud af fattigdommen, som til dels skyldes Jammehs styre.

Under forgængeren blev tusindvis af politiske modstandere fængslet og et stort antal virksomheder eksproprieret.

- Vi har arvet en økonomi i nedgang, sagde Barrow i sin tiltrædelsestale.

Han lovede blandt andet at investere i uddannelse og arbejde for at fremme investeringer i ny teknologi.

I dag er Gambias økonomi afhængig af eksport fra mindre landbrug samt indtægten fra de turister, der kommer for at nyde solen og de hvide strande.