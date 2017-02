I hovedstaden Mexico City var omkring 20.000 demonstranter søndag mødt frem for at vise deres modstand mod Trump, lyder vurderingen fra mexicansk politi.

Titusinder af mexicanere demonstrerer mod Trump

Trumps planer om at bygge en mur mellem USA og Mexico og tvinge Mexico til at betale har bragt sindene i kog.

Titusinder af utilfredse mexicanere gik søndag på gaderne i flere byer i Mexico for at vise deres modstand mod USA's præsident, Donald Trump.

- Mexico skal respekteres, hr. Trump, lød det på et gigantisk banner i Mexico City.

En af demonstranterne, Julieta Rosas, bar en T-shirt med et billede af Trump med et overskæg som Adolf Hitlers.

- Vi er her for at få Trump til at se og føle, at et helt land - samlet - rejser sig mod ham og hans fremmedfjendske, diskriminerende og fascistiske dumhed, siger Rosas, der er litteraturstuderende.

Der var demonstrationer i omkring 20 byer rundt om i Mexico. Det menes at være den hidtil største protest mod Trump i Mexico.

Forholdet mellem USA og Mexico er på det værste niveau i årtier, efter at Donald Trump blev taget i ed og blev USA's præsident 20. januar.

I løbet af sin valgkamp har han kaldt mexicanere "kriminelle" og "voldtægtsforbrydere", og han har vakt stor vrede med sine planer om at bygge en mur for at stoppe den ulovlige indvandring til USA.

Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, aflyste i sidste måned et planlagt besøg i Det Hvide Hus. Det skete, fordi Trump fastholder, at Mexico skal betale for den omstridte mur.