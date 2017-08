Tilskuere jubler mens månen dækker for solen i USA

Tilskuerne jublede og hujede, da månen bevægede sig ind foran solen, beretter nyhedsbureauet AP.

Det er første gang i næsten 100 år, at en solformørkelse strækker sig på tværs af landet fra delstaten Oregon til South Carolina. Mørket varede blot mellem to og tre minutter.

Solformørkelsen er spået til at blive den mest observerede og fotograferede nogensinde.

Janaki Lund Jensen er rejst hele vejen fra Danmark til Portland i Oregon for at opleve naturfænomenet. Hun er amatørastronom og har siden 1995 set i alt 14 totale solformørkelser.

- Da det skete, stod jeg og græd. Jeg fik gåsehud, og jeg kunne mærke, at jeg var igennem en masse tanker i forbindelse med den her solformørkelse, fordi jeg har ventet så mange år på den, fortæller hun.

- Solformørkelsen her i USA har jeg længe haft planlagt, fordi der var rigtig gode chancer for at opleve det, derfor drømte jeg om, at det blev helt perfekt. Og det var det virkelig.

Med omkring 200 millioner amerikanere, der alle befinder sig mindre end en dagsrejse fra bæltet, hvorfra solformørkelsen kan ses, er mange parker og byer blevet fyldt til bristepunktet med tilrejsende entusiaster.

Amerikaneren Rosanne Casey er en anden af de mange solformørkelsesturister. Hun befinder sig i delstaten Wyoming.

Her har hun kort efter klokken 20 dansk tid oplevet, at det blev mørkt omkring hende, da månen bevægede sig ind over solen.

- Det er en meget varm dag, og der er blå himmel. Men det blev meget tydeligt koldere, lige inden månen dækkede for solen, og da den totale solformørkelse kom, blev der den smukkeste lyserøde himmel, fortæller Rosanne Casey til Ritzau.

- Det var helt stille og smukt, siger hun.

Rosanne Casey har et klart svar på, hvorfor det er så fascinerende at opleve en solformørkelse:

- Det er jo universet. Det er så unikt. Du kan kun se det her en eller to gange i løbet af et liv, siger hun.