Tillerson lover fortsat støtte til forsvarsaftale med Japan

De fire ministre diskuterede blandt andet Nordkorea, der er atommagt. Her lyder det efter mødet, at de to lande vil styrke deres forsvarssamarbejde for at kunne imødegå truslen fra Nordkorea.

- I lyset af alvorligheden af den situation vi står overfor, fremskynder vi implementeringen af de guidelinjer fra 2015 for USA-Japan forsvarssamarbejde og fortsætter med at omgruppere amerikanske styrker i Japan og Guam, siger Mattis.

Spændinger i Østasien er taget til i de seneste uger. Nordkorea har sagt, at landet overvejer at udføre en missiltest mod farvandet ved den amerikanske stillehavsø Guam.

Kono fortæller desuden, at Japan vil styrke sit forsvar i forhold til truslen fra Nordkorea.

Derfor vil landet bruge 500 millioner dollar til at forstærke maritim sikkerhed i Østasien, hvor Kina har stræbt efter at gøre omfattende maritime krav.

Tillerson bekræftede derudover igen, at USA's forpligtelse til at forsvare Japan også gælder striden over en øgruppe i Det Østkinesiske Hav med Kina.

Forholdet mellem Japan og Kina er anspændt på grund af øgruppen, der er kendt som Diaoyu på kinesisk og Senkaku på japansk. Siden 1895 har Japan hævdet suverænitet over Senkaku-øerne.

Udenrigsministeren kom også ind på det nylige angreb i Spanien, hvor en varevogn har påkørt en menneskemængde i det centrale Barcelona torsdag eftermiddag.

- Terrorister verden rundt skal vide - USA og vores allierede er besluttede på at finde jer og retsforfølge jer, siger Tillerson på en pressekonference ifølge AFP.