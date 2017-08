Tillerson lægger afstand til kontroversielle Trump-udsagn

Med bemærkningen "præsidenten taler for sig selv" lægger den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, afstand til de bemærkninger, præsident Donald Trump kom med om uroligheder for nylig i byen Charlottesville i Virginia.

Det skriver The Guardian.

I Charlottesville påkørte og dræbte en mand en kvinde, der deltog i en demonstration mod tilhængere af hvidt overherredømme og andre nationalister fra den yderste højrefløj.

Umiddelbart efter de dramatiske begivenheder sagde Trump, at volden kom "fra mange sider".

Efterfølgende blev Trump stærkt kritiseret for ikke klart at have fordømt de nynazister, medlemmer af Ku Klux Klan og ekstremister, som tog del i urolighederne.

Et par dage senere uddybede Trump over for journalister, at "på den ene side havde du en gruppe, som var meget slem, og du havde en gruppe på den anden side, som var meget voldelig".

Han tilføjede, at blandt de, der havde samlet sig for at protestere mod fjernelsen af en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee, var der mange "fine mennesker".

Adspurgt om hvorvidt den slags bemærkninger fra Trump gør det sværere at repræsentere USA i udlandet, svarer Rex Tillerson:

- Jeg tror ikke, at nogen tvivler på det amerikanske folks værdier eller den amerikanske regerings og dens institutioners dedikerede indsats for at fremme og forsvare disse værdier.

Men hvad med præsidentens værdier, spørger vært på Fox News Chris Wallace.

- Præsidenten taler for sig selv, svarer Tillerson.

- Jeg er kommet med mine egne kommentarer om vores værdier i en tale i udenrigsministeriet i sidste uge, tilføjer han.

Andre medlemmer af den amerikanske regering samt topfolk i Det Republikanske Parti har også undladt at forsvare Trumps bemærkninger.

I den forgangne uge sagde Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, til Financial Times, at Det Hvide Hus "kan og må gøre det bedre" for at fordømme racistiske bevægelser.

Cohn har ifølge adskillige medier overvejet at trække sig fra sin post i Det Hvide Hus på grund af Trumps reaktion, skriver The Guardian.

Tirsdag i sidste uge forsvarede Trump i en tale for tilhængere i Phoenix sine kontroversielle udtalelser og gav medierne skylden for at have mistolket dem.